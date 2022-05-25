Свердловский омбудсмен: «Наплыв беженцев с Украины закончился»

В Свердловской области сейчас находится 540 беженцев с Украины. Все они приехали в основном из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также из Мариуполя. В пункте временного проживания находятся 126 человек, в том числе 31 ребенок. Об этом сообщила на пресс-конференции уполномоченный по права человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, среди беженцев есть мужчины с профессиями водитель и сталевар. Они готовы работать в Свердловской области. Из ДНР и ЛНР едут в основном женщины с детьми. Их мужья остались в республиках, поэтому беженки планируют вернуться потом на Донбасс. Беженцы из Мариуполя хотели бы остаться в России. «Мы считаем, что основной наплыв беженцев закончился», – заявила Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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