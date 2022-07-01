Пункты временного размещения беженцев создадут во всех городах Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в котором перечислены все пункты временного размещения беженцев, прибывающих с Украины, ДНР и ЛНР. В списке – 69 муниципалитетов. Это почти все городские округа и города, которые есть в регионе, включая Екатеринбург. Исключение составили только Лесной, Свободный, Уральский и Новоуральск – закрытые города по понятным причинам в список не попали. Указано, что размещать беженцев будут в медицинских организациях, судя по всему, речь идет о санаториях.

Как ранее писал «Новый День», Свердловская область должна принять 1650 беженцев. К концу мая их было 504, причем в пункте временного содержания находились только 126 человек. Тогда же уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что основной наплыв закончился.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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