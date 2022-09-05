В Свердловскую область приехали две тысячи жителей Донбаса

В Свердловскую область приехали более двух тысяч человек, ранее проживавших на территории Донецкой и Луганской народных республик. Почти всем желающим предоставлено временное убежище. Они так же, как и граждане Украины, могут работать в России без оформления разрешительных документов, но обязательно с дактилоскопией и медосвидетельствованием. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области, полковник полиции Александр Блинов.

Добавим, ранее предполагалось, что Средний Урал примет 1650 беженцев, пункты для их размещения создавались в каждом городе. Детей беженцев оформляют в школы и детсады.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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