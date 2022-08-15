В свердловские школы в новом учебном году пойдет 131 ребенок из Донбасса

1 сентября за парты в Свердловской области сядут, в том числе, дети беженцев, прибывших из Донбасса. На сегодняшний день таких – 131. Но их число постоянно меняется.

«По состоянию на сегодняшний день за школьные парты в новом учебном году сядут 131 ребёнок, прибывший из Донбасса. В детские сады зачислено 36 детей. Один несовершеннолетний зачислен в учреждение среднего профобразования. Все они в зависимости от места пребывания устроены в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска», – рассказали «Новому Дню» в департамента информполитики губернатора Свердловской области.

Поскольку дети в школах Донбасса могли учиться по другим образовательным программам, каждый из них перед 1 сентября пройдет диагностические тестирования. По их результатам школы постараются индивидуально подобрать детям учебную программу.

«Ситуация с пребыванием вынужденно эвакуированных граждан постоянно меняется. Часть из них принимает решение о переезде в другие регионы России, где проживают их родственники, часть переезжает в другие муниципалитеты области в связи с появлением предложения о работе, а часть – возвращается на Родину», – уточнили в ДИПе.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в конце весны сообщала, что наплыв беженцев на Урал уже закончился. Часть размещались у родственников, часть – в пунктах временного пребывания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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