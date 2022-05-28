Перекресток у цирка снова перекрыт: ремонтируют трамвайные пути (ФОТО)

В эти выходные из-за дорожных работ снова перекрыто движение у цирка, на перекрестке улиц Куйбышева – 8 Марта. Такие же перекрытия были в прошлую субботу.

Напомним, здесь идет ремонт трамвайных путей, о чем предупреждали городские власти. Так, для личного транспорта проезд по перекрестку улиц Московской и Куйбышева запрещен с полуночи 28 мая до утра 30 мая и с полуночи 4 июня до утра 6 июня. Вместо этого движение автотранспорта направлено по улицам Большакова, Белинского, Гоголя, Малышева, Радищева, Сакко и Ванцетти, Хохрякова, 8 Марта и Куйбышева.

Для трамваев: № 1, 3, 10, 15, 21, 27, 32 закрыто движение по улицам 8 Марта и Радищева и улице Куйбышева в обоих направлениях. С полуночи 28 мая по 30 мая, а также с 4 по 6 июня трамваи № 3, 4, 10, 14, 21, 25, 32 перестанут ходить по улице Куйбышева (от остановки «Цирк» до остановки «Дом художника») в обоих направлениях.

Автобусы № 50, 54, 57, 57а перестали ездить по нечетной стороне улицы 8 Марта (от улицы Большакова до улицы Куйбышева) с полуночи 28 мая до утра 30 мая и с полуночи 4 июня до утра 6 июня. Их пустят в объезд по улице Большакова – улице Белинского – улице Куйбышева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»