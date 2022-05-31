Коммунальщики Екатеринбурга рассказали, как экономить бумагу

Рост цен на бумагу, спровоцированный санкциями Запада в отношении России, вызвал более экологичное отношение к этому ресурсу – в офисах стали печатать документы на «оборотках», в некоторых больницах Екатеринбурга выдают направления на листах размером А6 или даже А7. Свой способ экономить бумагу продвигают и сотрудники жилищно-коммунального комплекса, в частности, работники ЖКХ призывают отказаться своих абонентов от бумажных квитанций.

Так, региональный оператор «Спецавтобаза», который занимается твердыми коммунальными отходами в Восточном кластере Свердловской области, предложил своим абонентам выбрать электронную квитанцию вместо бумажной. «Для этого просто нужно заполнить заявление о способе доставки платежных документов, в нем указать адрес электронной почты. Бланк заявления можно скачать по ссылке. К нему нужно будет прикрепить скан/фото первой страницы паспорта и правоустанавливающий документ на квартиру (например, выписку из ЕГРН). Эти документы можно направить на электронную почту sab@sab-ekb.ru, отправить нам через личный кабинет на сайте или принести в ЕРЦ», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Похожая схема у Фонда капитального ремонта Свердловской области, который не выставляет квитанции сам, а делает это через контрагентов, поэтому заполнить заявление придется в адрес фирмы, от которой приходят квитанции. «Почти у всех платежных агентов фонда на официальном сайте есть возможность регистрации в личном кабинете и получение квитанции в электронном виде либо через личный кабинет либо на электронную почту. Чтобы отказаться от получения бумажных квитанций, собственникам помещений в МКД нужно обратиться в адрес платежного агента для уточнения информации о возможности получения квитанций в электронном виде, если данная возможность есть, то написать заявление платежному агенту об отказе от бумажных квитанций», – сказали в пресс-службе ФКР.

Впрочем, там уточнили, что это касается только молодых плательщиков. Пожилым людям неудобен отказ от бумажных квитанций. «Если учитывать статистику звонков на горячую линию фонда, то старшее поколение не готово отказаться от бумажных квитанций, так как платежи делают в основном только по ним, не используют интернет-ресурсы для оплаты», – добавили в фонде.

Как рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Анна, в ее доме ТСЖ обзвонило всех жильцов и попросило отказаться от печатных платежек в пользу электронных. «Мне квитанция приходит теперь раз в месяц на электронную почту – и это гораздо удобнее. Она не теряется, я оплачиваю по ней через интернет давным-давно, так что печатать ничего не надо. И экономия наших же денег – ТСЖ-то платим мы, и экономия деревьев, которые на эту бумагу рубят», – поделилась собеседница агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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