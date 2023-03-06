В России могут отказаться от бумажных квитанций на ЖКУ

Россиянам предлагают отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг в пользу электронных документов. Это сэкономит 50 тонн бумаги в месяц, посчитал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«В России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 тонн бумаги», – говорится в письме Буцаева в Минстрой РФ с предложением перейти на электронную рассылку платежных документов в сфере ЖКХ.

Отметим, что сейчас законодательно запрещено рассылать только электронные квитанции – даже если с такой инициативой в управляющую компанию или ТСЖ обращаются сами владельцы квартир. Электронный вариант может только дублировать бумажный.

Впервые об отказе от «аналоговых» платежек заговорили год назад, когда в России резко подорожала отбеленная бумага, и некоторые предприятия ЖКХ призвали своих потребителей перейти на электронные квитанции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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