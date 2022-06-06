Цены на отечественные мусоровозы выросли вдвое. Как уральские регоператоры будут замещать импорт

Уральские регоператоры пока не будут менять импортные мусоровозы на отечественные – даже с учетом сложностей с поставками запчастей из Европы и Японии. Большая часть техники еще на ходу и при правильной эксплуатации прослужит еще несколько лет, после чего, впрочем, придется искать замену. Пока что аналоги из РФ дороже в обслуживании и работе.

На прошлой неделе глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил РБК, что в течение пяти лет регоператоры страны должны заменить все импортные мусоровозы. По его оценке, в автопарках предприятий, занятых вывозом твердых коммунальных отходов, находится около четырех тысяч импортных машин. Чтобы их заменить, потребуется 36,1 млрд рублей.

Как рассказал «Новому Дню» источник в отрасли обращения с ТКО, сейчас менять технику даже на отечественную – крайне дорого. «Еще в начале года новый мусоровоз нашего производства стоил 3,8 млн рублей, а сейчас – все 7 млн. Покупать в таких условиях вообще невыгодно», – сказал собеседник агентства.

Спешки нет и по другой причине. КамАЗ, как пишет РБК, требует капитального ремонта двигателя через каждые 100-150 тысяч километров пробега, а MAN – через 400-500 тыс. км, это влияет на затраты регоператоров. «С учетом большего ремонтного интервала зарубежной техники, с учетом того, что на складах в России еще есть запчасти к ней, срочно заменять импортные мусоровозы не придется. Однако в среднесрочной перспективе нужно будет искать аналоги на других рынках. Например, в Китае. Хотя мы все же надеемся, что российский автопром решит эту задачу», – прокомментировал «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кроме более редкой потребности в ремонте российскому автопрому придется решить и еще одну задачу. Иностранная техника, как правило, вместительнее, значит, может проехать по большему числу контейнерных площадок, прежде чем повезет отходы на полигон. Грубо говоря, там, где отечественному мусоровозу придется сделать два круга по кварталам, иностранный управится за один. Об этом «Новому Дню» рассказал представитель одного из трех свердловских регоператоров. «В небольших территориях нередко на перевозку мусора привлекается именно отечественная техника – на базе КамАЗа, МАЗа, даже есть в Свердловской области на базе «газели» мусоровозы. И это действительно экономически правильно, поскольку в маленьком населенном пункте меньше жителей, а значит, меньше мусора, и гонять туда огромную машину порожняком нецелесообразно. Но в крупных городах все иначе», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Например, у регоператора «Рифей», который обслуживает север области, и его подрядчиков по транспортировке мусора автопарк на 97,8% состоит из отечественных машин, сообщили в пресс-службе компании. «Подавляющее большинство – отечественные мусоровозы на базе КамАЗа, МАЗа, ЗиЛа, «Газона Next».

Исключение составляют пять мусоровозов на базе Mitsubishi Fuso, находящиеся в распоряжении у некоторых подрядчиков по транспортировке отходов», – сообщили в пресс-службе компании. Будут ли менять эти машины и когда, там не знают, т. к. японские мусоровозы принадлежат подрядчику.

У «Спецавтобазы», которая занимается отходами на востоке региона, включая Екатеринбург, больше импортных мусоровозов. «55% техники по вывозу ТКО составляет иностранная – это мусоровозы «Спецавтобазы» и подрядчиков в нашей зоне действия. Действительно, цены на запчасти к иномаркам и сроки их поставок увеличились: некоторые детали и расходники приходится ждать по три-четыре недели вместо одной. Небольшой запас запчастей для зарубежных машин на предприятии есть, но поскольку проблемы с деталями для иномарок уже дают о себе знать, ищем аналоги от российских, турецких, азиатских производителей. Приобретение новой спецтехники не включено в план закупок на 2022 год», – прокомментировали в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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