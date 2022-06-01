В России на замену европейских мусоровозов потратят более 35 млрд рублей

Российским операторам по вывозу бытовых отходов придется заменить почти четыре тысячи мусоровозов. Машины были закуплены у европейских производителей, которые перестали работать с Россией из-за санкций. В результате российские компании остались без запчастей. На замену в течение пяти ближайших лет потребуется около 36 млрд рублей.

По данным «Российского экологического оператора», который курирует мусорную реформу, в России работает 15,5 тысячи мусоровозов, пишет РБК. Самыми популярными иностранными марками были шведская Scania (1 тыс. мусоровозов), немецкий MAN (798 машин), японская Isuzu (567), шведская Volvo (331) и немецкая Mercedes (446). Помимо европейских и японских около 6,1 тысячи из них приходится на «КамАЗы», 1,5 тысячи – на «ГАЗы», 3,1 тысячи – на «МАЗы». Техника китайского и корейского производства, а также прекратившего работу ЗИЛа занимала около 5%.

Покупка мусоровозов при плановом обновлении автопарков в 2022-2026 годах обойдется в 45 млрд рублей при средней цене спецмашины в 9,5 млн рублей. Из них 36,1 млрд рублей пойдет на замену европейских и японских мусоровозов, уточняют в РЭО.

Предполагается, что общее количество авто для вывоза отходов вырастет на 20%, так как у производителей в России, Белоруссии и Китае пока нет аналогов европейских автомобилей, с помощью которых вывозятся отходы в крупных городах. Европейские большегрузы придется заменить на большее количество машин с более низкой грузоподъемностью.

По словам экспертов, сервисное обслуживание российских мусоровозов в три-четыре раза дешевле, чем у европейских, а запасные части в среднем стоят в пять-шесть раз меньше. В то же время из-за увеличения числа машин в автопарках понадобится больше водителей, а более частые поломки российских машин увеличат штат механиков и ремонтные цеха.

Тем не менее, пока нет предпосылок для увеличения стоимости вывоза отходов в связи с заменой парка автотранспорта. Дело в том, что тарифы на утилизацию мусора регулируются Федеральной антимонопольной службой, поэтому компании не смогут перекладывать дополнительные расходы на клиентов.

Москва, Зоя Осколкова

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