Осужденному экс-депутату сократили срок на месяц

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему депутату городской думы, застройщику-банкроту Игорю Плаксину, осужденному за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Плаксин был приговорен к 6 годам колонии общего режима. Но с приговором не согласился его адвокат. В своей жалобе и дополнении к ней он ссылался на то, что в действиях подсудимого нет составов преступлений, а суд неверно оценил доказательства по делу. Выслушав доводы сторон, суд изменил приговор по делу. Суд незначительно снизил установленную в судебном разбирательстве сумму ущерба по второму эпизоду и сократил на месяц срок отбытия наказания по преступлению в отношении дольщиков. Общий срок таким образом составил 5 лет 11 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Как ранее писал «Новый День», Игорь Плаксин был соучредителем компании «Уралэнергостройкомплекс», которая привлекала деньги пайщиков и дольщиков для строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус», а затем обанкротилась. В уголовном деле насчитывалось около 800 потерпевших, причиненный ущерб превышает 2,5 млрд рублей. Жилые комплексы были достроены лишь в 2020 году за счет привлечения нового инвестора и средств областного бюджета.

Второй эпизод уголовного дела связан с фирмой «Стройуниверсал», которая также принадлежала Плаксину. Компания получила в 2016 году более 258 миллионов рублей в качестве аванса за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс» в Копейске Челябинской области, а также за поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы. Работы завершены не были, так как фирма обанкротилась.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»