Дело экс-депутата Игоря Плаксина передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Игоря Плаксина. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, материалы направлены в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый создал и зарегистрировал НП «Уралэнергостройкомплекс», организовал «сложную, непрозрачную, разветвленную сеть юридических лиц» и, оставаясь бенефициаром строительного бизнеса, оставил людей без денег. Пайщики потеряли свыше 2,5 млрд.

Напомним, самый громкий скандал – это мошенничество при строительстве жилого комплекса «Первый Николаевский». Компания «Уралэнергостройкомплекс» не смогла завершить объект, оставив сотни дольщиков без жилья. Эта же компания занималась строительством ЖК «Новый Уктус», люди вовремя квартиры не увидели. Также Плаксину принадлежала фирма «Стройуниверсал». Компания получила в 2016 году более 258 млн рублей в качестве аванса за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей акционерного общества «Завод «Пластмасс» в Копейске Челябинской области, поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы. Работы завершены не были. Фирма обанкротилась. При этом платить будет администрация Екатеринбурга за счет бюджета – потому что деньги выдавались под муниципальные гарантии.

Екатеринбург, Елена Иванова

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