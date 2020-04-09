Мэрия Екатеринбурга выплатит 260 миллионов рублей из бюджета для погашения долга компании экс-депутата

Администрация Екатеринбурга заключила мировое соглашение с «Примсоцбанком» и будет включена в реестр кредиторов в деле о банкротстве строительной компании бывшего депутата Игоря Плаксина. Об этом сообщил председатель городской счетной палаты Андрей Парунин, выступая перед депутатами ЕГД. Таким образом, мэрии не удалось обжаловать в суде выплату кредитного долга фирмы. Общие потери городского бюджета составили свыше 260 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», компания «Стройуниверсал» в 2016 году получила муниципальные гарантии под банковский кредит, чтобы закончить строительство школы в Академическом районе. Но вскоре фирма разорилась, и «Примсоцбанк» потребовал от поручителя – городской администрации – погасить долг. По решению суда мэрия уже выплатила 214 миллионов рублей – сумму первой муниципальной гарантии. В ближайшее время администрация отдаст вторую часть долга в размере 46 миллионов рублей. Ранее мэр Александр Высокинский упоминал, что деньги будут взяты из дефицитного раздела бюджета.

«Это нельзя назвать ущербом. Решение о выдаче муниципальной гарантии принималось на законных основаниях. Но то, что в итоге бюджет Екатеринбурга понес потери – это факт», – прокомментировал сегодня Андрей Парунин, отвечая на вопросы депутатов. Чтобы ситуация не повторилась, счетная палата рекомендовала думе скорректировать положение о муниципальных гарантиях. Бюджетная комиссия планирует рассмотреть документ до начала осени. Сегодня зам главы города по финансам Марина Андрусь сообщила, что новый проект положения находится на согласовании и в ближайшее время будет внесен в думу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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