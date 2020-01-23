Мэрия обжалует в Верховном суде взыскание из бюджета долга обанкротившейся фирмы экс-депутата

Администрация Екатеринбурга продолжит судебную тяжбу из-за выплаты долга компании «Стройуниверсал», которая получила муниципальные гарантии на сумму 315 миллионов рублей, а затем обанкротилась. Фирма была подконтрольна бывшему депутату городской думы Игорю Плаксину – сейчас коммерсант фигурирует в уголовном деле об обманутых дольщиках.

Напомним суть истории. Компания «Стройуниверсал» получила в 2014 году муниципальный контракт стоимостью 1,6 миллиарда рублей на строительство школы № 23 в Академическом районе. В середине 2016 года у застройщика начались финансовые проблемы, и мэрия предоставила фирме муниципальные гарантии под кредит в «Примсоцбанке». Компания экс-депутата смогла закончить только первую очередь школы, затем на объекте сменили подрядчика. Когда «Стройуниверсал» обанкротился, банк потребовал от городской администрации, выступившей поручителем, оплатить долг по кредиту.

Вопрос о том, как фирма Плаксина смогла получить муниципальные гарантии, несколько раз рассматривался бюджетной комиссией городской думы нового созыва. Сегодня вице-мэр по финансам Марина Андрусь пояснила, что со стороны подрядчика были соблюдены все правила подачи заявки на получение гарантии. При этом, по мнению юристов мэрии, «Примсоцбанк» нарушил порядок обращения взыскания долга с поручителя, то есть с администрации города. Именно это попытаются доказать в Верховном суде представители города. Однако долг в сумме 261,8 миллиона рублей (53 миллиона «Стройуниверсал» успел погасить перед банкротством) администрации Екатеринбурга пришлось выплатить. Ранее мэр Александр Высокинский упоминал, что деньги будут взяты из дефицитного раздела бюджета.

«На сегодняшний день у нас есть шесть противоречащих друг другу судебных актов. Первый блок о том, что «Примсоцбанк» нарушил претензионное требование к администрации города, и на этом основании было отказано во взыскании муниципальных гарантий. Эти решения прошли три инстанции и вступили в законную силу. Второй блок судебных решений, которые также прошли три инстанции, касается взыскания с администрации требуемой суммы. Банк предоставил новые доказательства того, что якобы правильно уведомил конкурсного управляющего «Стройуниверсала» о взыскании долга. Компания тогда находилась в процессе банкротства, и у нас есть информация, что управляющие менялись. 17 января администрация города подала кассационную жалобу в судебную коллегию Верховного суда РФ. Мы считаем, что в этих двух судебных разбирательствах нарушается тождество иска. Заключение Уральского юридического университета подтверждает наше мнение. Грубо говоря, второй суд не учел факты, которые были установлены при рассмотрении первого дела», – прокомментировала начальник правового департамента мэрии Татьяна Ширяева.

Добавим, что после скандала с фирмами Плаксина счетная палата Екатеринбурга рекомендовала скорректировать положение о муниципальных гарантиях. В частности, предлагается установить норму, по которой мэрия может выступать поручителем только для МУПов и городских хозяйствующих субъектов (то есть исключить из списка юридические лица). А также ужесточить требования к финансовому состоянию и надежности получателя гарантий.

Как сообщила председатель бюджетной комиссии Елена Бондаренко, работу над положением планируется начать в первом полугодии 2020 года. Проект подготовит администрация города, дума должна рассмотреть и принять его до начала формирования бюджета на следующий год, то есть до осени. Вице-мэр Марина Андрусь заметила, что существующее положение не используется с 2017 года – последние два года мэрия не выдавала муниципальных гарантий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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