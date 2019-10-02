Силовики заинтересовались, как застройщик с проблемами получил банковские гарантии от мэрии Екатеринбурга – слух дня

Не исключено, что вслед за судебными приставами в администрацию Екатеринбурга скоро снова наведаются силовики. Речь идет о скандальной ситуации с выдачей фирмам, подконтрольным бывшему депутату городской думы Екатеринбурга Игорю Плаксину, гарантий от мэрии города.

В 2014 году компания «Стройуниверсал», входившая в «Уралэнергостройкомплекс» Плаксина, подписала с управлением капстроительства уральской столицы контракт на возведение в Академическом школы № 23 стоимостью 1,6 миллиарда рублей. В 2016 году у «Уралэнергостройкомплекса» начались финансовые проблемы, он не смог достроить ЖК «Первый Николаевский», началась череда судов, собственные средства на счетах быстро закончились, и достройка школы в Академическом стала под вопросом. Очевидно, будучи осведомленными о проблемах застройщика, чиновники администрации города, тем не менее, выдали банковскую гарантию «Стройуниверсалу» на почти 215 млн рублей, чтобы он смог закончить первую очередь учебного учреждения. Кредит был получен в «Примсоцбанке». Первую очередь школы удалось достроить, но на вторую и на погашение кредитов денег не осталось.

По итогам всех событий в 2017 году ООО «Стройуниверсал» был признан банкротом, «Примсоцбанк», кредитовавший предприятие, направил в мэрию Екатеринбурга требование о возврате гарантий. В конце сентября приставы принесли в «серый дом» исполнительный лист, в ближайшее время взыскиваемая сумма будет перечислена на банковский счет.

Разбирать неприятную ситуацию теперь предстоит депутатам городской думы, 3 октября этот вопрос будет вынесен на заседание комиссии по бюджету. Информированные источники между тем сообщают, что силовики уже пообщались с Плаксиным о том, как он, имея проблемы с финансами на своих предприятиях, смог получить такую существенную гарантию от мэрии. Говорят, он прямо указал на одного экс-чиновника и одного действующего чиновника, которые за вознаграждение якобы способствовали одобрению этих самых гарантий от администрации Екатеринбурга. В контексте трансфера власти в силовых структурах, происходящего в эти дни в Свердловской области, прижать властных лоббистов, способствовавших бессмысленной растрате казенных денег, – большое искушение.

Екатеринбург, служба информации

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