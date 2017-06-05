Предприятие екатеринбургского депутата почти год не выплачивает работникам зарплату

Работники екатеринбургской компании «Автотехстрой» с мая 2016 года не могут получить зарплату и расчет по увольнению. По данным прокуратуры Свердловской области, общий долг предприятия превышает 5,3 миллиона рублей. С октября прошлого года на имущество компании наложен арест, а против директора возбуждены административные дела.

О долгах «Автотехстроя» сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он опубликовал официальный ответ надзорного ведомства за подписью прокурора Сергея Охлопкова.

«Прокуратурой Чкаловского района Екатеринбурга неоднократно проводились проверки деятельности ООО «Автотехстрой» в связи с заявлениями граждан о нарушении трудового законодательства. По их итогам установлено, что ООО «Автотехстрой» имеет задолженность по заработной плате перед 61 работником в размере 5 миллионов 390 тысяч 461 рублей, в том числе, окончательный расчет при увольнении заявителей за период с мая по декабрь 2016 года в сумме 1 миллион 313 тысяч 20 рублей», – говорится в документе.

Отмечается, что ранее директору предприятия было внесено представление, по которому составлен график погашения задолженности. За этот период работодатель сумел погасить задолженность перед работниками всего лишь в размере 424 тысяч рублей. После прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании с предприятия задолженности, исполнительные производства направлены в службу судебных приставов. Кроме того, в следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области сейчас проводится проверка по факту невыплаты заработной платы руководством предприятия.

Компания «Автотехстрой» входит в состав некоммерческого партнерства «Уралэнергстройкомплекс», который принадлежит депутату гордумы Екатеринбурга Игорю Плаксину. В прошлом году холдинг отметился скандалом с дольщиками – были сорваны сроки сдачи объекта ЖСК «Первый Николаевский».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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