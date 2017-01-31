Прокуратура попробует добиться возобновления строительства ЖСК «Первый Николаевский»

Публикации за 31.01.17

Прокуратура Свердловской области провела проверку в связи со срывом первоначальных сроков строительства жилого комплекса «Первый Николаевский». Первый дом должны были сдать еще в 2016 году, но стройку заморозили еще летом. С тех пор дольщики борются за свои права, но ни денег, ни квартир пока не получили. По результатам проверки в отношении ЖСК «Первый Николаевский» возбуждено административное дело. «Прокуратура добивается возобновления строительства комплекса «Первый Николаевский» и восстановления прав дольщиков и пайщиков жилого комплекса», – говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал NDNews.ru строительство одного из самых крупных и амбициозных проектов на рынке жилой недвижимости ЖСК «Первый Николаевский» было приостановлено летом 2016 года. В связи со срывом сроков сдачи жилья прокуратура Свердловской области провела проверку. Установлено, что земельный участок площадью 36 тысяч квадратных метров на улице 3-Интернационала застройщику, принадлежит на праве собственности компании ООО «УктусСтрой» (один из членов НК «Уралэнергостройкомплекс», – прим. NDNews.ru). Разрешение на строительство компании было выдано в мае 2015 года со сроком действия до 30 декабря 2016 года. В настоящее время ведение строительных работ официально приостановлено на основании заявления застройщика, – подтверждает прокуратура.

Финансирование строительства велось за счет двух кредитов – в «Сбербанке» и «Промсвязьбанке» – а также за счет средств дольщиков жилищно-строительного кооператива «Первый Николаевский». Всего застройщиком был заключен 81 договор долевого участия в строительстве, по которым привлечено свыше 2,2 миллиарда рублей. На данный момент, по сообщению пресс-службы прокуратуры, с гражданами были заключены дополнительные соглашения об изменении и переносе срока ввода жилого комплекса в эксплуатацию на 30 сентября 2017 года.

«С целью пресечения возможных нарушений при передаче дома дольщикам и пайщикам прокуратура Железнодорожного района объявила директору ООО «УктусСтрой» предостережение. В части вопросов привлечения денежных средств граждан путем включения в ЖСК «Первый Николаевский» установлено, что кооператив выступает основным инвестором строительства. Между кооперативом и ООО «УктусСтрой» заключено 2 договора долевого участия на общую сумму свыше 4,4 млрд. руб. Квартиры фактически реализованы гражданам путем продажи отдельных паев в кооперативе», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам выездной проверки финансовой деятельности ООО «УктусСтрой» и ЖСК «Первый Николаевский» прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга в отношении ЖСК «Первый Николаевский» возбудила административное дело по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Кроме того, директору некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс» Игорю Плаксину (заказчику строительства) внесла представление в связи с нарушением прав участников жилищного строительства.

«Прокуратура добивается возобновления строительства комплекса «Первый Николаевский» и восстановления прав дольщиков и пайщиков жилого комплекса. Рассмотрение внесенных актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре области», – говорится в сообщении.

Добавим, что «Первый Николаевский» – не единственный проблемный объект в Екатеринбурге. По данным аналитиков рынка недвижимости, сегодня в городе около 250 тысяч квадратных метров недостроенного жилья. В списке проблемных – ЖК «Гаринский», который строит «БЗСК-Инвест», ЖК «Кольцовский дворик» («Диат Урал») и другие. По словам представителей министерства строителей, которые находятся сегодня на саммите, проблемные объекты – на контроле областных властей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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