Заказчик «Первого Николаевского» предоставил документы о возобновлении строительства домов в апреле 2017 года

Публикации за 08.02.17

В прокуратуре Свердловской области прошло заседание, посвященное защите прав дольщиков, которые вложились в строительство объектов «Уралэнергостройкомплекса». Директор некоммерческого партнерства Игорь Плаксин предоставил в надзорное ведомство документы, согласно которым строительство самого проблемного ЖК «Первый Николаевский» возобновится в апреле 2017 года.

Напомним, ранее прокуратура Свердловской области провела проверку в связи со срывом первоначальных сроков строительства жилого комплекса «Первый Николаевский». Первый дом должны были сдать еще в 2015 году, второй – в 2016-м. Сроки постоянно сдвигались, в итоге летом 2016-го стройку заморозили. С тех пор дольщики борются за свои права, но ни денег, ни квартир пока не получили. По результатам проверки в отношении ЖСК «Первый Николаевский» было возбуждено административное дело. Директору застройщика ООО «УктусСтрой» было вынесено предостережение, а директору НП «Уралэнергостройкомплекс» (заказчик строительства, в состав которого входит «УктусСтрой», – прим. NDNews.ru) Игорю Плаксину – внесено представление в связи с нарушением прав участников жилищного строительства.

Накануне в прокуратуре прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан – участников жилищного строительства. В совещании приняли участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов, заместители прокуроров, сотрудники ОБЭП и руководитель НП «Уралэнергостройкомплекс» Игорь Плаксин.

Речь на заседании шла не только о скандальном «Первом Николаевском», но и о других объектах заказчика «Уралэнергостройкомплекс»: «На Постовского», «Новый Уктус», апарт-отелей «Октава» и «Аккорд». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Игорь Плаксин предоставил документы, подтверждающие подписание трехстороннего соглашения, в том числе с кредитным учреждением, что позволит восстановить финансирование строительства данных объектов.

«Представленные застройщиком планы-графики свидетельствуют о том, что возобновление строительства существующих проблемных площадок запланировано на апрель 2017 года», – сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство обещало проконтролировать ситуацию вокруг «Уралэнергостройкомплекса».

Как ранее писал NDNews.ru, строительство одного из самых крупных и амбициозных проектов на рынке жилой недвижимости ЖСК «Первый Николаевский» было приостановлено летом 2016 года. Финансирование строительства велось за счет двух кредитов – в «Сбербанке» и «Промсвязьбанке» – а также за счет средств дольщиков жилищно-строительного кооператива «Первый Николаевский». Всего застройщиком был заключен 81 договор долевого участия в строительстве, по которым привлечено свыше 2,2 миллиарда рублей. На данный момент, по сообщению пресс-службы прокуратуры, с гражданами были заключены дополнительные соглашения об изменении и переносе срока ввода жилого комплекса в эксплуатацию на 30 сентября 2017 года.

Добавим, что «Первый Николаевский» – не единственный проблемный объект в Екатеринбурге. По данным аналитиков рынка недвижимости, сегодня в городе около 250 тысяч квадратных метров недостроенного жилья. В списке проблемных – ЖК «Гаринский», который строит «БЗСК-Инвест», ЖК «Кольцовский дворик» («Диат Урал») и другие. По словам представителей министерства строителей, которые находятся сегодня на саммите, проблемные объекты – на контроле областных властей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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