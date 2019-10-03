Екатеринбургские депутаты ужесточат положение о муниципальных гарантиях после скандала с фирмой Плаксина

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга планирует изменить положение о предоставлении муниципальных гарантий и отдельно разобраться со случаем поручительства мэрии за фирму, подконтрольную экс-депутату Игорю Плаксину, которая не смогла достроить школу № 23 в Академическом районе. Речь идет о банковской гарантии в размере почти 215 миллионов рублей. У депутатов есть опасения, что теперь, в связи с разбирательством в отношении застройщика, городской бюджет может потерять эту сумму.

На ситуацию обратила внимание председатель комиссии Елена Бондаренко. Она попросила администрацию Екатеринбурга предоставить думе информацию о том, как выполнялось положение о муниципальных гарантиях с 2015 по 2019 годы, и предложила детально пересмотреть документ.

«Предоставление гарантий для муниципальных предприятий – да, но для сторонних организаций нужно рассматривать вопрос. Возможно, гарантии выдавать только со стопроцентным обеспечением. Надо ужесточать положение, чтобы в дальнейшем мы больше не получали таких непредвиденных расходов в бюджете. Потому что, по большому счету, это детский сад», – заявила руководитель комиссии.

Ее поддержал депутат Александр Караваев: «Я считаю, что надо отдельно и скрупулезно рассмотреть вопрос, касающийся этих 215 миллионов. Каким образом проходил процесс согласования данных гарантий, и узнать всех акторов этого процесса. Нужно рассмотреть все это в рамках наших полномочий и наказать виновных. Нам нужно понимать, почему мы оказались в такой ситуации».

Эти поправки были отмечены протокольно по итогам заседания комиссии. Елена Бондаренко подчеркнула, что как только информация будет получена от мэрии, депутаты возьмутся за положение.

Напомним, скандал разгорелся вокруг компании «Стройуниверсал», которая входила в «Уралэнергостройкомплекс» бывшего городского депутата Игоря Плаксина. В 2014 году фирма получила муниципальный контракт на сумму 1,6 миллиарда рублей на возведение школы в Академическом, но в 2016 году у застройщика начались финансовые проблемы. Несмотря на это, чиновники администрации выдали компании Плаксина муниципальные гарантии на сумму 215 миллионов рублей, чтобы стройка первой очереди школы была закончена. Кредит был получен в «Примсоцбанке». В 2017 году «Стройуниверсал» обанкротился, а банк направил в мэрию Екатеринбурга требование о возврате гарантий. На днях судебные приставы принесли в «серый дом» исполнительный лист о взыскании.

Информированные источники сообщают, что историей с выдачей гарантий проблемному застройщику заинтересовались силовики. Они уже пообщались с Плаксиным, и экс-депутат в разговоре якобы указал на одного бывшего и одного действующего чиновника мэрии Екатеринбурга, которые способствовали согласованию гарантий за вознаграждение. Теперь депутаты гордумы хотят проверить, так ли это было на самом деле.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

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