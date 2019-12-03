Мэрия Екатеринбурга может стать потерпевшей стороной в уголовном деле экс-депутата Игоря Плаксина

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал ситуацию с возможной выплатой из бюджета 215 миллионов рублей на погашение долга обанкротившейся фирмы, подконтрольной бывшему депутату Игорю Плаксину.

Речь идет о компании «Стройуниверсал», которая в 2014 году выиграла муниципальный контракт стоимостью 1,6 миллиарда рублей на строительство школы № 23 в Академическом районе. В середине 2016 года у застройщика начались финансовые проблемы, и мэрия предоставила фирме муниципальные гарантии под кредит в «Примсоцбанке». Компания смогла завершить строительство только первой очереди школы, на вторую очередь и погашение кредита денег не хватило. В итоге мэрия передала объект другому застройщику. Когда «Стройуниверсал» обанкротился, банк потребовал от городской администрации, выступившей поручителем, оплатить долг по кредиту. Мэрия пыталась судиться, но безуспешно. В конце сентября приставы принесли в «серый дом» исполнительный лист с взысканием долга по кредиту.

«Было выдано две муниципальные гарантии – на 215 миллионов рублей в «Примсоцбанке» и на 50 миллионов рублей на кредит в «Екатеринбургском муниципальном банке». Шли судебные разбирательства, но мы проиграли три инстанции. Сейчас мы ведем переговоры с юристами, имеются ли основания идти в Верховный суд, потому что в рамках перечисления кредитов банк, к сожалению, не отслеживал целевое использование средств. Также готовятся судебные документы по муниципальному банку, с которым вступаем в решение вопроса в рамках судебного и мировых соглашений», – сообщил сегодня на заседании думы Александр Высокинский.

По словам мэра, требуемая приставами сумма еще не перечислена на банковский счет. Если это случится, деньги будут взяты из дефицитного раздела казны. Сейчас юристы администрации решают, как поступить – заплатить добровольно и затем в процессах участвовать в качестве потерпевшей стороны (поскольку бюджету был причинен ущерб) или продолжать судебные разбирательства.

Напомним, в октябре 2019 года Игорю Плаксину выдвинуто обвинение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Первый Николаевский». Его компания «Уралэнергостройкомплекс» не смогла завершить объект, оставив сотни дольщиков без жилья. Обанкротившаяся фирма «Стройуниверсал» также входила в «Уралэнергостройкомплекс».

После скандала с фирмами Плаксина нынешний созыв екатеринбургской думы решил ужесточить положение о муниципальных гарантиях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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