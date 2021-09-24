Скандальный застройщик и бывший депутат Игорь Плаксин получил 6 лет колонии за мошенничество

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор обанкротившемуся застройщику и бывшему депутату Екатеринбургской думы Игорю Плаксину. Он признан виновным в преступлении по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Судья назначил Плаксину шесть лет колонии общего режима, причем прокуратура ранее запрашивала для обвиняемого условный срок. Экс-депутат взят под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора.

Как ранее писал «Новый День», Игорь Плаксин был соучредителем компании «Уралэнергостройкомплекс», которая привлекала деньги пайщиков и дольщиков для строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус», а затем обанкротилась. В уголовном деле насчитывалось около 800 потерпевших, причиненный ущерб превышает 2,5 млрд рублей. Жилые комплексы были достроены лишь в 2020 году за счет привлечения нового инвестора и средств областного бюджета.

Второй эпизод уголовного дела связан с фирмой «Стройуниверсал», которая также принадлежала Плаксину. Компания получила в 2016 году более 258 миллионов рублей в качестве аванса за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс» в Копейске Челябинской области, а также за поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы. Работы завершены не были, так как фирма обанкротилась.

В Екатеринбурге компания «Стройуниверсал» также занималась строительством школы в Академическом районе по муниципальному контракту. Когда у застройщика начались финансовые проблемы, мэрия предоставила ему муниципальные гарантии под банковский кредит. В итоге долги разорившейся фирмы Плаксина в размере 260 миллионов рублей выплачивала администрация Екатеринбурга из средств городского бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.21

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