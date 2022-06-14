Торфяник под Березовским обещают потушить на этой неделе

Лесные пожарные и сотрудники МЧС рассчитывают на этой неделе ликвидировать природный пожар в Березовском округе, который продолжается больше месяца. Именно из-за него Екатеринбург в майские праздники накрыло едким смогом.

Как сообщил на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, площадь торфяного пожара составляет 50 гектаров. Сейчас в тушении очага задействованы 54 человека и девять единиц техники. Спасателям и работникам «Уральской авиабазы» также помогают добровольцы. «По моим сведениям, работы планировалось завершить в середине июня. На этой неделе пожар будет потушен», – отметил Сандаков.

В начале мая в Березовском округе вспыхнуло несколько крупных пожаров, которые добрались до населенных пунктов. В частности, в поселке Безречный выгорело 14 строений, в том числе пять жилых домов. По словам Олега Сандакова, большинство весенних пожаров были рукотворными. Среди частных причин: сжигание мусора садоводами, неосторожное обращение с огнем в лесу и даже брошенный окурок в сухую траву.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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