Мантии и конфедератки выпускников УрФУ подорожали в 1,5 раза: вуз заплатил 11 миллионов

В этом году стоимость мантий и конфедераток для выпускников Уральского федерального университета выросла в полтора раза. За комплекты для всех бакалавров и магистров вуз заплатил 11 миллионов вместо прошлогодних семи. На самом выпускном пришлось немного сэкономить: именитых певцов не будет, зато позвали известных диджеев Карину Истомину и Cherocky.

«Поставка комплектов торжественной одежды для выпускников УрФУ-2022 (бакалавр, специалист, магистр и аспирант)», по данным закупки, в этом году обошлась вузу в 11,044 миллиона рублей. За эти деньги закупили 6795 комплектов: мантии, конфедератки, галстуки и прочие атрибуты. В среднем цена одного комплекта – 1625 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла в полтора раза: тогда один комплект стоил 1077 рублей, а на всех выпускников вуз потратил около 7 миллионов рублей.

Несмотря на траты, от выпускного в этом году УрФУ не отказывается. Торжество впервые с 2019 года пройдет в традиционном офлайн формате – в три этапа. Днем 2 июля на площади перед главным корпусом вуза пройдет награждение отличников, вручение дипломов и то самое подбрасывание конфедераток в воздух. А ночью того же дня только для выпускников УрФУ пройдет закрытая вечеринка в «Телеклубе». Как стало известно «Новому Дню», в этом году выступать будут только местные коллективы (в прошлом году приглашали рэпера Feduk до этого ждали Ивана Урганта, но выпускные не разрешили проводить из-за коронавируса). Из приглашенных звезд будут известные диджеи Карина Истомина и Cherocky .Ведущим праздника станет Даниил Разбойников, – сообщили в пресс-службе УрФУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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