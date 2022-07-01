Выпускной УрФУ пройдет без ковидных ограничений

Впускной в УрФУ в этом году пройдет без ограничений из-за пандемии. Праздник для 6 тысяч вчерашних студентов состоится завтра, 2 июля, на университетской площади. Как сообщили в пресс-службе вуза, на церемонии ожидается глава региона Евгений Куйвашев, который поздравит сотню лучших выпускников.

Завтра после награждения и вручения дипломов состоится традиционное подкидывание вверх конфедераток. А ночью только для выпускников УрФУ пройдет закрытая вечеринка в «Телеклубе». Как стало известно «Новому Дню», в этом году выступать будут только местные коллективы (в 2021-м приглашали рэпера Feduk до этого ждали Ивана Урганта, но выпускные не разрешили проводить из-за коронавируса). Из приглашенных звезд будут известные диджеи Карина Истомина и Cherocky. Ведущим праздника станет Даниил Разбойников.

Кстати, конфедератки и мантии в этом году подорожали, вуз потратил более 11 млн рублей.

С середины прошлого месяца крупнейший вуз Урала начал прием документов от абитуриентов. А мы выяснили, какие трансформации, связанные с разворотом России в сторону стран Востока, произошли в Департаменте международных отношений УрФУ. Об этом читайте в интервью с директором департамента международных отношений УрФУ Викторией Беляевой.

Екатеринбург, Марина Иванова

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