Поворот на Восток: в УрФУ будут изучать китайский, корейский и хинди (ИНТЕРВЬЮ)

Департамент международных отношений УрФУ ждет трансформация, связанная с разворотом России в сторону стран Востока. Уже в следующем году запустят программы по китаистике и корееведению, а затем дополнят их изучением персидского языка и хинди. Но нынешним студентам беспокоиться не стоит: спрос на специалистов-международников на рынке труда вырос, потому что компаниям нужно срочно перестраивать логистику. О том, что изменится в образовании, рассказала директор департамента международных отношений УрФУ Виктория Беляева.

– В текущей непростой геополитической и экономической ситуации будут ли как-то меняться образовательные программы департамента международных отношений в УрФУ? Возможно, больше внимания планируется уделять направлениям «Азия» и «Африка», меньше – европейским?

– Изменение образовательных программ происходит постоянно, время от времени возникают новые направления, связанные с проявлением интереса студентов. Проблемы зачастую связаны с логистикой. Например, есть заметный интерес студентов к Латинской Америке, но он нивелируется крайней отдаленностью региона. Поездка на стажировку туда стоит очень дорого, хотя до пандемии и была возможность отправлять ребят. Африка, про которую вы говорите, никогда не вызывала у студентов интереса, поскольку они рассматривают регионы прежде всего с точки зрения перспектив карьеры. В Азии интерес, безусловно, вызывают прежде всего Китай и Япония, определенный интерес есть к странам Арабского мира и Ирану. А Индия и Юго-Восточная Азия для студентов – что-то из области экзотики, хотя в принципе индийское направление является перспективным.

На кафедре «Востоковедение» уже работают над расширением линейки направлений и углублением уже имеющихся программ. Так, в 2023 году планируется запустить специализированные программы «Китаистика и китайский язык», «Корееведение и корейский язык» в рамках направления подготовки «Востоковедение и африканистика». В дальнейшем к ставшими уже традиционными китаистике, корееведению, японистике, тюркологии и арабистики планируется добавить персидский язык и иранские исследования, индологию с изучением хинди. Особое внимание будет уделено разработке программ по региону Юго-Восточной Азии.

Руководители кафедры «Зарубежное регионоведение» говорят, что студенты по-прежнему интересуются европейским направлением. То есть присутствует надежда, что все придет в нормальное состояние, тем более обучение требует времени, и через несколько лет все будет по-другому. Не менее стабильный интерес остается к китайскому направлению. При этом студентам неинтересны страны постсоветского пространства, прежде всего Центральной Азии и Кавказа. Это блокирует разработку важнейшего для нашей страны направления, даже при условии, что и государственные структуры, и работодатели были бы в этом заинтересованы. Поправить ситуацию мог бы только целевой набор, но при условии его стабильности, так как разрабатывать одноразовую программу смысла нет.

Добавлю, что в последние годы в программы направления «Международные отношения и мировая политика» на бакалавриате уже были внесены изменения. Например, включен модуль «цифровая дипломатия», который формирует компетенции в русле публичной дипломатии в новой цифровой среде, а также ряд модулей по реализации проектов в сфере внешнеэкономической и международной деятельности. В целом в подготовке бакалавров будет усилена составляющая для умения работать с использованием IT-технологий и цифровых платформ.

– Департамент в том числе готовил специалистов для работы в дипмиссиях, помогал им продолжить обучение и трудоустроиться. Как будет организована помощь выпускникам этого года и будущих пары лет? Есть ли возможность у специалистов трудоустроиться в дипмиссии Европы?

– Задания практики зависят от потребностей предприятий региона. В новых условиях многократно вырос интерес к специалистам, способным выстраивать новые международные связи. Работа с европейскими рынками на поставку отдельных товаров по-прежнему возможна, но появилось много ограничений. Компании и организации всех сегментов экономики и гуманитарного сотрудничества вынуждены трансформировать свои международные связи. Вчера предприятие могло напрямую заключить соглашение – а сегодня требуется экспертное знание, как соглашение лучше оформить. В этой связи интерес к сотрудникам с соответствующей квалификацией будет расти. На практике наши студенты помогают компаниям Свердловской области искать новых поставщиков, осваивать новые рынки сбыта продукции. Знание европейских языков помогает при установлении сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Что касается госслужбы, то на нее шло не более 5% наших выпускников. Большинство востребованы именно в коммерческих компаниях и экспертных организациях, ведущих международную деятельность. Показатели товарооборота Свердловской области остаются на прежнем уровне, поэтому сокращение сотрудников не планируется. Кроме того, усиливается интерес к новым странам и регионам. В этой связи возможна корректировка языковых групп по основному языку в сторону языков стран Азии. Базовым для всех наших студентов является английский язык.

Департамент никогда не готовил специалистов для работы в европейских дипмиссиях. В иностранных дипмиссиях российские сотрудники если и работают, то на технических должностях, и их единицы (это касается не только дипмиссий стран Европы, но и дипмиссий других стран). Значительно больше выпускников работают в визовых центрах, но и они немногочисленны. На работу в российской дипломатической сфере в целом также идет меньшинство, что связано с невысокой зарплатой и большой загруженностью работников низовых должностей. Как правило, выпускники, поработав в таких структурах, либо находят во время работы нужные связи и уходят в сферу бизнеса, либо добиваются направления в Дипломатическую академию МИД РФ, после чего их карьера в дипломатической сфере начинает развиваться более активно.

– Сколько человек в год выпускает департамент международных отношений? Известно ли, куда ранее, до 2014 года и после, трудоустраивались выпускники?

– В департаменте есть три направления бакалавриата, вместе они выпускают примерно 250 человек в год. Около 100 выпускают «Международные отношения». На «Востоковедении» выпуск вырос с 60 до 100 человек в год. «Зарубежное регионоведение» – еще около 50 человек. Выпуск магистратуры – примерно 30-40 человек в год суммарно.

В основном наши выпускники устраивались в международные отделы и отделы протокола государственных, общественных и коммерческих структур, в отделы внешнеэкономической деятельности предприятий, в зарубежные консульства в Екатеринбурге, Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и представительство МИД РФ в Екатеринбурге. Ряд выпускников работают в консульствах и посольствах государств, гражданами которых они являются.

После бакалавриата многие идут в магистратуру – либо в нашем департаменте, либо уходят на другие, прежде всего лингвистические и экономические программы магистратуры. После этого выпускники занимаются консультированием, научно-исследовательской работой, создают собственный бизнес.

До 2020 года (он как год пандемии более значим в этом отношении, чем 2014-й; события 2014 года на наших направлениях подготовки практически не отразились) значительная часть выпускников работала в сфере туризма. Но пандемия нанесла серьезный удар по этой сфере, и число работающих в ней заметно сократилось. Довольно многие выпускники продолжили обучение за рубежом, затем устраивались на работу в иностранные бизнес-структуры.

– Каков набор 2022 года? Как теперь видят студенты свое будущее?

– Набор-2022 может продемонстрировать как стабильность в динамике, так и некоторое уменьшение в контексте новой геополитической ситуации. Однако большинство абитуриентов и их родителей надеются на преодоление кризиса в отношениях России и Запада и возобновление международного сотрудничества. Они нацелены на получение образования, которое позволит принимать участие в международных проектах, обменных программах. Это и нам внушает осторожный оптимизм. Кроме того, поворот внешней политики России на Восток позволяет переориентировать подготовку с учетом данного фактора, расширить разделы подготовки, посвященные Азии и восточным языкам. Например, выпускники программы «востоковедение и африканистика» ориентированы на поиск работы в уральских коммерческих предприятиях, сфера деятельности которых в той или иной степени связана со странами Азии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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