В Талице на заправке взорвалась цистерна с газом

В Талице на газовой заправке загорелась и взорвалась цистерна с топливом. Пожарные сейчас на месте занимаются тушением. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, взрыв произошел около 14 часов на газовой заправке по улице Песчаная в Талице.

«Произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания. На месте работают 4 единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного. Пострадавших в результате происшествия нет», – сообщили в МЧС.

По словам очевидцев, после возгорания газ взорвался. Пламя поднялось метров на 10 вверх.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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