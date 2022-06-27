По факту взрыва газа на заправке в Талице возбудили уголовное дело

По факту взрыва газа на заправке в Талице возбудили уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, 23 июня в Талице на заправке взорвалась цистерна с газом, после чего начался пожар. Пострадали водитель газовоза и оператор заправки. По последним данным, травмы водителя классифицировали как тяжелые. Для определения точной степени тяжести вреда проводится судебно-медицинская экспертиза.

«По данному факту Талицким межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Свою проверку продолжает прокуратура Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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