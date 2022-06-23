После взрыва на заправке госпитализированы водитель газовоза и оператор заправки

Появилась информация о пострадавших после взрыва на заправке в Талице. Водитель газовоза и оператор заправки обратились за медицинской помощью, но травмы у них несерьезные. Оба госпитализированы, как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. По факту пожара началась прокурорская проверка.

«По имеющейся информации, автозаправочная станция эксплуатируется ООО «Картельгаз». Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности в части эксплуатации опасного производственного объекте. На место происшествия выехал прокурор Талицкого района Григорий Чесноков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На текущий момент пожар локализован. Напомним, цистерна на газовой заправке в Талице загорелась около 14 часов, затем раздался взрыв.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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