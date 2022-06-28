«Трансперенси Интернешнл»* в Екатеринбурге больше не работает

«Трансперенси Интернешнл – Россия»* в Екатеринбурге прекратило своё существование. Екатерина Петрова, возглавлявшая это подразделение, сообщила, что вышла из проекта. Она не работает в компании с 1 июня, но публично рассказала об этом только сегодня.

Пока Екатерина сохраняет сотрудничество с «Трансперенси» в качестве эксперта по текущему проекту. «Если все будет хорошо, то осенью в Екатеринбурге, в рамках этого проекта, проведем тренинг для женщин-предпринимателей по антикоррупционному комплаенсу. Пока нахожусь в творческом отпуске. Хотя если честно, никакого творческого отпуска нет, есть потерянность и апатия, которая не дает пока воплотить в жизнь тот план, с которым я уходила из «Трансперенси», – поделилась известная в Екатеринбурге общественница, эксперт по госзакупкам.

Подразделение «Трансперенси Интернешнл»* в Екатеринбурге заработало в 2017 году сразу под руководством Петровой. «Новый День» тогда писал, чем планирует заниматься международное движение по противодействию коррупции в столице Среднего Урала. Читайте также в интервью с Екатериной Петровой о проекте по контролю за госконтрактами и о том, как воровали деньги в пандемию.

* организация признана иноагентом

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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