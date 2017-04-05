«Кампанию по свердловским дорогам начнем с осени – к выборам губернатора» / Интервью с первым екатеринбуржцем – работником «Transparency internatonal»

Публикации за 05.04.17

Екатерина Петрова вновь стала «темной лошадкой» региональной политики. Сначала она словно и вовсе куда-то пропала, перестав вести расследования и общаться со СМИ. Позже огорошила всех тем, что президентский штаб Навального возглавила не она, как ожидалось, а пока неизвестный никому человек. А когда она вышла из сумрака, выяснилось, что бок о бок работала с ФСБ и имела отношение к аресту главы Удмуртии Александра Соловьева. Теперь она руководитель регионального филиала Transparency International. Петрова нашла немного времени, чтобы зайти к нам в гости и рассказать, будет ли свердловского губернатора ждать судьба удмуртского главы.

Тебе предлагали возглавить предвыборный штаб Навального и TI. Почему ты выбрала последних?

– С ними я веду переговоры с августа 2016-го года, и в итоге, когда выяснилось, что транспэренси в декабре поставили-таки вопрос об открытии в регионе, я отправила заявку на участие. И вопрос об участии в штабе Навального не стоял. Я ждала решение от TI. Во время открытия штаба Навального я как раз получила положительный ответ.

А ты знакома с руководителем штаба Навального?

– Ну, где-то, может на митингах, пересекались. Не больше.

А причины выбора именно TI, а не в пользу президентского штаба – это перспективы, деньги?

– Ну, перспектива да. Я считаю, это более перспективная работа. Это акцент на расследовательскую, а не общественную деятельность. Не на политическую. Это не моя специализация. Логично, что я пойду бороться с коррупцией, а не уходить в политическую волну.

Первые шаги?

– Работа в региональном филиале состоит из двух направлений. Это непосредственная борьба с коррупцией в своем регионе и непосредственно изучение дорожных фондов в регионах. Первой была Удмуртия. На очереди – Самара.

Расскажи про Удмуртию (ее глава Александр Соловьев был арестован за взятки общей суммой 139 млн. руб – прим. ред)

– Я месяц ею занималась – все материалы направила в ФСБ. Они, оказывается, весь прошлый год делали то же самое. Так что моя информация вряд ли стала именно той, из-за которой арестовали главу Удмуртии Соловьева, но будет суд – посмотрим, какие из моих изысканий легли в доказательную базу.

Я слышал, что у TI вообще очень теплые отношения с ФСБ, вплоть до согласования кандидатур. Тебя согласовывали?

– Не знаю. Наверное? (смеется) Да, нет, что ты. Важно отметить, что сам наш дорожный проект ограничен во времени концом сентября этого года. Это срочный контракт. У TI есть правила, как у НКО – если по окончанию срока мы сработаемся, возможно, будем даже расширяться.

Возвращаясь к нашим регионам – УрФО. Какие болезненные места?

– На самом деле у меня к нашей области есть ряд комплиментов. Ситуацию, когда полностью сферу дорожного строительства глава Удмуртии полностью замкнул на свою родню, здесь представить не могу. У нас конкуренция есть. Ну, может, кроме ЕКАД, где 6,5 млрд.рублей бюджет и их освоить априори может мало кто.

Тебе еще нужны сотрудники?

– Требуется еще один юрист-помощник, со срочным договором суммой зарплаты около 40 тысяч. Официально трудоустройство. Есть несколько резюме – завтра рассматриваем с московским руководством.

Ты будешь выходить из состава ОП Свердловской области?

– Нет. Я была общественником и остаюсь. Хотя определенные ограничения в общественной деятельности статус накладывает.

Я не могу заниматься политикой от лица организации. Как представитель TI, я должна подчеркивать, что, какое-либо действие совершаю как частное лицо. У организации даже в уставе написано и во внутренних правилах – мы абстрагированы от политических событий. Чтобы организация с известными источниками финансирования, в том числе иностранными, занималась политикой – нет, такого с моим участием не будет.

До Свердловской области когда дойдем дорожный фонд изучать?

– Думаю, к сентябрю.

К выборам?

– Конечно.

Совпадение?

– Как-то, не думала даже об этом (смеется).

Справка (с официального сайта TI – Россия): Основные задачи Автономной некоммерческой организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» – противодействие коррупции в России и распространение антикоррупционного мировоззрения.

Центр был создан в декабре 1999 года группой единомышленников, зарегистрирован в Минюсте в мае 2000 года, а в октябре 2000 года влился в международное движение по противодействию коррупции Transparency International.

Эта организация была основана в 1993 году, и на сегодняшний день имеет более девяноста региональных отделений по всему миру. Ядром сегодняшней деятельности является Антикоррупционный сетевой кабинет (АСК).

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

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