Юани, облигации, золото: во что вложить сбережения вместо долларов

Традиционно в России свои сбережения люди конвертировали в доллары, но теперь такой способ сохранить деньги кажется неподходящим. Проценты по вкладам стремятся к нулю, на текущих счетах вводятся комиссии. «Новый День» обсудил с экспертами, какие есть альтернативы.

Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов предложил несколько вариантов сбережения денег. Можно, во-первых, вкладываться в валюту, но не в доллары – в китайский юань, турецкую лиру, казахский тенге, индийскую рупию и другие, раньше считавшиеся экзотическими. Многие из них уже торгуются на Московской бирже. Еще один вариант – рублевые депозиты, да, ставки по ним падают, но еще можно найти неплохие предложения (несмотря на то что Банк России намерен снижать ключевую ставку, а значит, и по вкладам ставки еще снизятся). Третий вариант – рублевые облигации, особенно на первичном размещении. Еще один вариант тоже связан с биржей. «Раз уж заговорили о бирже и если, например, есть желание заработать на курсе иностранной валюты (в принципе любой, даже и доллара и евро), то можно открыть брокерский счет на срочном рынке Московской биржи и приобрести валютный фьючерс – изменение его курса будет практически точно повторять курс изменения базовой валюты, и вы получите финансовый результат такой, как если бы вложились непосредственно в эту валюту. Следует, конечно, сказать, что инструменты срочного рынка относятся к сложным финансовым инструментам и перед их покупкой придется пройти тестирование», – прокомментировал Владимир Зотов.

В ВТБ отметили, что несмотря на снижение ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам, интерес к этим продуктам сохраняется. «Интересной альтернативой и способом диверсификации портфеля могут быть вложения в драгоценные металлы. Клиентам в массовом сегменте мы рекомендуем обезличенные металлические счета, доходность которых привязана к стоимости золота, серебра, платины, палладия, при этом не нужно беспокоиться о хранении слитков», – прокомментировали в пресс-службе банка. Кажется, этот вариант становится все популярнее – с начала года в ВТБ общий объем средств на обезличенных металлических счетах вырос более чем на треть. Состоятельным клиентам банк рекомендует покупать золотые слитки.

О том, что золото – хороший способ вложения, говорят и в УБРиРе, но предупреждают – только если речь идет о долгосрочном вложении. «Важно отметить, что на сегодняшний день сложился благоприятный момент для вложения в золото в рублях. Это связано с тем, что курс российской валюты укрепился, а стоимость одного грамма уменьшилась и составляет 3,5 тыс. рублей. При этом цена в долларовом выражении существенно не изменилась. В частности, в УБРиР можно приобрести золото в физическом виде, что очень актуально, так как был отменен НДС в 20% для инвесторов-физлиц. Более того, до 2023 года они освобождаются от уплаты НДФЛ при проведении операций с этим металлом», – рассказал начальник отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгений Афанасьев. Эксперт рекомендует держать в драгметаллах порядка 10-20% сбережений.

Впрочем, вопрос сохранения денег почти для половины уральцев, как оказалось, вообще не актуален. Банк «Открытие» провел опрос жителей УрФО, согласно которому 43% респондентов и до 24 февраля не имели накоплений. У 32% людей они были, но после начала событий на Украине сильно сократились. Еще 10% опрошенных признались, что накопления имели, но вынуждены полностью направить их на текущие расходы. А 15% респондентов за последние три месяца смогли увеличить личные накопления. Причем 78% уральцев после февраля и ввода санкций никак не изменили свои накопительные предпочтения, а 39% опрошенных заявили, что либо продолжают копить как копили, либо не имели накоплений и раньше, и сейчас не имеют возможности копить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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