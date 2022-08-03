На счетах уральцев стало на треть меньше сбережений в валюте

На счетах уральцев с марта стало более чем на треть меньше валюты. В пересчете на рубли валютные вклады и остатки на картах к 1 апреля составляли 78,9 млн, теперь – 50,3 млн. Как пояснили в Уральском отделении ЦБ РФ, это связано не только с тем, что жители Свердловской области постарались забрать валюту со счетов, но и с изменениями курсов. Что касается рублевых сбережений, то они выросли – с 808,9 млн к началу апреля до 828,2 млн к концу июня.

В целом еще до начала событий на Украине жители Свердловской области предпочитали хранить деньги в рублях, так, в начале этого года 89% всех накоплений уральцев были рублевыми. Но после введения валютных ограничений доллары и евро стали еще менее популярными: к началу апреля в валюте хранилось 10% денег, к июлю – только 6%.

Добавим, после введения тотальных санкций в отношении России и резкого падения рубля Центробанк повысил ключевую ставку, после чего банки начали предлагать вклады под 20% годовых и выше, но на короткий срок. Вклады же в валюте кредитные организации снизили до минимума, более того, эту услугу вообще стали отключать. Ранее «Новый День» рассказывал, во что еще могут вложить деньги те, кто не доверяет рублю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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