Банки открывают счета в юанях: где выгоднее хранить деньги

Еще в июне было всего несколько банков, предлагающих открыть счета в юанях. Теперь их гораздо больше, а деньги в китайской валюте можно хранить как на накопительных счетах, так и на вкладах. «Новый День» выяснил, куда и на каких условиях можно положить «новый доллар».

«Открытие» запустило накопительный счет в юанях под 0,5% – но с существенными ограничениями. Открыть счет клиенты могут только конвертацией в китайскую валюту из долларов США или евро. В пресс-службе банка отметили, что пока открытых счетов нет, услуга только запущена.

Предлагает открыть накопительный счет в китайской валюте и Россельхозбанк. Доступны два тарифных плана: «Моя копилка» и «Моя выгода». Процентная ставка при сумме до 10 юаней включительно составит 0,01%, при сумме выше – 0,1%.

«Абсолют банк» начал открывать счета сразу в двух альтернативных валютах – юанях и тенге. «Абсолют Банк запустил открытие текущих счетов в китайских юанях и казахских тенге для розничных клиентов 18 августа 2022 года. За первые несколько дней после запуска продукта доля новых текущих счетов в этих валютах у нас в регионе достигла 4% от общего числа всех новых открытых текущих счетов. В целом по банку соотношение между новыми рублевыми счетами и новыми текущими счетами в юанях и тенге для розничных клиентов аналогичное. Более активно среди этих двух иностранных валют розничные клиенты открывают счета в юанях. Они в 2 с лишним раза популярнее, чем счета в казахских тенге», – прокомментировала «Новому Дню» руководитель «Абсолют Банка» в Екатеринбурге Светлана Ковалева. Открытие и обслуживание счетов бесплатное.

«Альфа-банк» запустил вклад в юанях в начале августа – под 1,5 % годовых. При условии размещения денег на полгода ставка – 1%, на год – 1,5%. «Сравнить с предыдущими периодами не представляется возможным, такую услугу мы ранее не предоставляли. Ранее интерес к таким вкладам был единичным. В основном ими интересовались клиенты, которые работают с зарубежными странами», – отметили в учреждении.

«Газпромбанк» тоже предлагает открыть вклад в юанях. «В текущей геополитической ситуации держать деньги в долларах или евро может быть рискованно: курс резко меняется, а за хранение валюты на счетах в банке клиент платит комиссию. При этом активно развиваются валюты других стран – например, китайский юань может стать новым долларом для россиян», – прокомментировали в банке. Клиентам предлагают вклады под 0,5% годовых, отдельно уточняется, что платить за хранение денег не надо – в отличие от долларов и евро, за хранение которых кредитные организации берут процент.

«Сбер» один из немногих банков, которые работали с восточной валютой и до февральских событий. На сегодняшний день при выборе конпки «Юани» в приложении банка доступен только сберегательный счет под 0,01%. В пресс-службе банка отказались раскрывать, насколько популярны вложения в юани.

С китайской валютой и раньше работала еще одна финорганизация – Азиатско-Тихоокеанский банк. На сайте АТБ указана возможность открыть вклад в юанях. Но открытие валютных депозитов – по предварительной заявке.

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России «Новому Дню» также сообщили, что отдельной статистикой по «экзотическим» валютам регулятор не владеет. Вклады «не в рублях» в статистике объединены в единый отчет, в которых входят депозиты во всех иностранных валютах и драгметаллах в рублевом эквиваленте. Как менялся объем валютных вкладов с начала 2022 года, «Новый День» писал здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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