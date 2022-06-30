Банки снижают ставки по долларовым вкладам: где самые выгодные проценты

Банки продолжают снижать ставки по вкладам в долларах или вовсе перестают предлагать такие продукты. «Новый День» проверил, куда еще можно отнести американскую валюту и получить максимальный процент.

Серьезно снижать ставки по долларовым вкладам банки начали еще в мае, в июне почти все кредитные организации предлагают процент, близкий к нулю. Так, Сбер предлагает открыть два валютных вклада: с возможностью пополнения и без нее, оба варианта под 0,01%, минимальная сумма – тысяча долларов. Таким образом за год можно накопить 10 центов. Такую же «щедрость» демонстрирует СДМ-банк, положить можно сумму поменьше, но чтобы заработать хотя бы 1$, надо вложить 5000.

УБРиР в мае понизил ставки по валютному вкладу «Мобильный» с 4 до 1%, а затем – до 0,05 %. Такая же ставка по вкладу «Мультивалютный».

В «Русском стандарте» предлагают вклад под 0,1% с размещением на 151 день – если положить 10 тысяч долларов, то за 5 месяцев можно заработать 4 доллара. «Альфа-банк» еще на прошлой неделе предлагал депозит под 1%, но теперь ставка меньше на 0,9 п.п – вне зависимости от выбранного срока. У «Россельхозбанка» есть вклад «Доходный», по которому можно получить до 0,5% годовых – если открыть вклад на один год. Кстати, для евро процент в любом случае 0,01. «Интеза» обещает 0,3% годовых, если вложиться на срок более года. На этом фоне предложение ВТБ выглядит как роскошь – банк обещает 4,01% годовых по долларовому вкладу. Впрочем, в самом банке не видят ажиотажного спроса на валюту. «Сейчас клиенты ВТБ могут открыть в отделении банка валютный вклад со ставкой до 4,01% на сумму от 1000 долларов или евро при внесении наличных средств на счет. Мы не фиксируем ажиотажного спроса на этот продукт. Свердловчане гораздо чаще интересуются рублевыми депозитами. С начала года портфель сберегательных продуктов жителей региона в ВТБ увеличился на 4%, и этот прирост преимущественно обеспечили вложения в рублевые вклады и накопительные счета», – прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

«Новый День» разослал запросы в несколько банков с просьбой пояснить, планируется ли дальнейшее снижение ставок или отказ от долларовых депозитов, – ни в одной кредитной организации на этот вопрос не ответили. Кстати, ряд банков уже перестали принимать доллары на вклады. Например, «Промсвязьбанк» не берет на депозит валюту, но у них есть рублевый вклад с пометкой «Максимальный доход для клиентов с валютными остатками». В банках «Открытие», «Совкомбанк», «Хоум кредит», «Тинькофф» также не нашлось ни одного валютного вклада.

Добавим, согласно российскому законодательству, банки не могут устанавливать отрицательные ставки по вкладам. Сейчас рассматривается законопроект, снимающий это ограничение – правда, речь идет о счетах для юрлиц. Для физлиц у банков есть другой инструмент – комиссия за хранение валюты. Ее уже ввели многие кредитные организации: «Райффайзенбанк», «Тинькофф», «Росбанк», «Уралсиб» и другие.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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