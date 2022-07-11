Госдума на внеочередном заседании обсудит срочные экономические меры

На внеочередном заседании Госдумы, которое состоится 15 июля, депутаты обсудят срочные антикризисные меры, в том числе инициативы по импортозамещению. Об этом «Новому Дню» рассказали несколько парламентариев, избранных от Свердловской области.

«Ничего неожиданного во внеочередном заседании нет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин несколько раз предупреждал, что у депутатов отпусков нет. Тема по импортозамещению сейчас одна из важных, и законодательные инициативы правительства России в сфере экономики вносятся в режиме 24/7. Учитывая это, думаю, мы будем обсуждать инициативы правительств в рамках антикризисных мер, которые сегодня в рабочей повестке. Так что ничего сверхординарного, все было запланировано», – прокомментировала Жанна Рябцева.

В повестке внеочередного заседания предлагается порядка 60 вопросов, сообщил Сергей Бидонько. «Там больше экономических вопросов. Ничего сенсационного я не увидел. В нынешних условиях очень важно оперативное принятие законов. Видимо, готов очередной пакет различных правовых изменений, которые надо быстро принять, и до осени тянуть нет смысла. Мы так и договаривались с коллегами, что если будет необходимость, то будем собираться столько, сколько нужно», – отметил собеседник агентства.

Еще один парламентарий Андрей Кузнецов подтвердил, что повестка Госдумы будет связана с экономикой. Напомним, весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июня. После нее депутаты разъехались в регионы для работы с избирателями. Для участия во внеочередном заседании парламента им снова придется ехать в Москву.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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