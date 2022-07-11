Повестка дня не разглашается: Госдума соберется на внеочередное заседание

Совет Госдумы принял решение назначить внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля. Об этом сообщило сегодня агентство ТАСС.

Также 15 июля перед пленарным заседанием еще раз соберется совет Госдумы, сообщил замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Повестка дня нижней палаты не раскрывается

По данным ряда СМИ, речь может идти о мерах по поддержке экономике.

При этом, как заявил РИА «Новости» председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, верхняя палата также может собраться 15 июля.

«Не исключено, что можем в тот же день», – сказал он.

По словам Тимченко, сенаторы соберутся на заседание в очном режиме. «Регламент Совета Федерации не предусматривает других форм заседаний», – уточнил он.

Москва, Андрей Дорофеев

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