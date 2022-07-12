Не раньше весны 2023 года – возвращение Inditex затягивается

Возвращение на российский рынок Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) затягивается. Компания попросила собственников ТЦ продлить договоры аренды на специальных условиях до конца года, в некоторых случаях – до 1 марта 2023 года, сообщает газета «Известия». Речь идет о минимальной оплате за аренду точек, которые «заморожены», рассказал изданию брокер торговой недвижимости, знакомый с деталями идущих переговоров. Компания не может оперативно решить, какие образом ей следует возобновить работу в РФ. Речь идет о нескольких путях, которые уже ранее использовали другие иностранные бренды. К примеру, компания может продавать бизнес местному партнеру, что будет сопровождаться переименованием сети магазинов. Либо продать права на франшизу, как это уже реализовано в Армении или Грузии. Пока этот процесс не завершен, Inditex намерена продлить аренду в торговых сетях на нынешних специальных условиях, то есть фактически речь идет о минимальной оплате площадей, пока они простаивают.

Inditex не предоставила комментариев.

Эксперт уточнил «Известиям», что компания в части случаев намерена пролонгировать договоры до конца года. В некоторых случаях владельцы ТЦ получили предложение продлить специальные условия до 1 марта 2023 года. Видимо, компания предполагает, что переговорный процесс по возвращению к работе может затянуться. «Известия» направили запрос в российский офис Inditex. Как ранее писало издание, сам ритейлер готов вернуться к работе – новые логистические маршруты уже настроены. Компания при этом постоянно пересматривает дедлайны. Например, компания хотела возобновить реализацию в июне, чтобы распродать оставшиеся товары к новому осеннему сезону.

Собственники торговых центров массово еще не получали предложения компании о пролонгации договоров, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, приложения к договорам аренды о специальных условиях действуют до 31 августа, напомнил он.

По его словам, ритейлер не заинтересован в потере доли на российском рынке, однако понимания о том, как вернуться, у него пока нет.

Напомним, что сегодня группа компаний RENAULT отчиталась о том, что ее финансовые потери за первое полугодие составили почти 30 процентов – во многом, они обусловлены уходом с российского рынка.

Екатеринбург, Елена Васильева

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