На Урал привезли еще 30 млн клещей

В Свердловскую область снова привезли большую партию клещей, но не иксодовых, а энтомофагов, которые питаются вредителями сельхозрастений. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

«Поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 30960000 штук. Поставка проведена с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов», – сказали в ведомстве. Там подчеркнули, что использование энтомофагов – это безопасно и наиболее эффективно в борьбе с вредителями.

Екатеринбург, Елена Сычева

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