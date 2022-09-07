На Урал прибыли еще более 35 млн клещей

В аэропорт Кольцово поступила новая партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 35 млн 794 тысячи 500 штук.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора, все ветеринарные сопроводительные документы оформлены правильно. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на государственной границе нарушений не выявлено.

В Россельхознадзоре напоминают, что энтомофаги – насекомые, членистоногие и другие организмы – незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур. Энтомофаг в переводе с греческого означает «пожиратель насекомых». Свойство одних насекомых поедать или подавлять других насекомых довольно давно используется на благо сельского хозяйства.

Напомним, в этом году в регион доставили уже несколько партий энтомофагов: 30 млн – в июле и более 5 млн – в мае.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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