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Четверг, 26 мая 2022, 11:05 мск

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В Екатеринбург прилетели 5 миллионов голландских клещей

Клещ-энтомофаг охотится на трипса. Фото: agrostory.com

В Екатеринбург доставлена вторая партия клещей-энтомофагов, которые помогают уничтожать вредителей сельскохозяйственных культур. Накануне в грузовой комплекс аэропорта Кольцово поступила партия членистоногих в количестве 5 миллионов штук нидерландского производства. Груз был доставлен из Москвы.

«Поставки проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. Там уточнили, что клещей-энтомофагов стали завозить на Среднем Урале только в этом году. Две недели назад была первая поставка, когда привезли 75 тысяч клещей. Членистоногих заказывают сельскохозяйственные предприятия Екатеринбурга и Свердловской области.

Фото: agrostory.com

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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