Расходы на губернаторские выборы выросли до 436 миллионов рублей

Избирком Свердловской области увеличил расходы на организацию выборов губернатора. Предыдущая смета была составлена в размере 390 миллионов рублей. По словам председателя комиссии Елены Клименко, из регионального бюджета избирком получил еще 45,9 миллионов рублей. Таким образом, общие затраты на губернаторскую кампанию составят чуть более 436 миллионов рублей.

Дополнительные деньги будут зарезервированы для вознаграждения членов участковых комиссий. В целом на организацию работы территориальных и участковых комиссий будет направлено 83% всей суммы финансирования выборов. В общей смете избирком также зарезервировал часть денег (порядка 56 миллионов рублей) на непредвиденные расходы. К ним, например, относятся закупка медицинских масок и перчаток для членов комиссий, если возникнет такая необходимость. Пока заболеваемость Covid-19 в Свердловской области находится на стабильно низком уровне.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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