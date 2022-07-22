На избирательные участки 11 сентября могут вернуться маски и перчатки

Если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ко дню голосования ухудшится, не исключено, что избирательным комиссиям придется снова закупать маски и перчатки. Об этом рассказала в официальном телеграм-канале областного избиркома председатель комиссии Елена Клименко.

«На следующей неделе у нас запланированы консультации с эпидемиологами Свердловской области, после которых мы примем совместное решение, будут ли необходимы средства индивидуальной защиты на избирательных участках в единый день голосования 11 сентября. Пока ситуация с коронавирусом стабильная, и мы надеемся, что она такой и останется, но мы следим за динамикой», – заявила Клименко.

Как уже сообщал «Новый День», в общей смете на проведение выборов областной избирком зарезервировал часть денег (порядка 56 миллионов рублей) на непредвиденные расходы. К ним, например, относятся закупка медицинских масок и перчаток для членов комиссий, если возникнет такая необходимость.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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