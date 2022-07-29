В день выборов на членов УИК наденут маски, а избирателям выдадут ручки

Избирательная комиссия Свердловской области на сегодняшнем заседании определила, какие меры санитарной безопасности будут приняты в единый день голосования, 11 сентября.

Комиссия решила закупить маски, дезинфицирующие средства для рук, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и шариковые ручки. Маски будут предназначены только для членов участковых избирательных комиссий, менять их будут каждые три часа. Избирателям на входе будет предложено обработать руки, каждому будет выдана индивидуальная ручка для заполнения бюллетеня.

Расходы на покупку необходимых товаров, по подсчетам комиссии, составят 10,5 млн рублей, но не исключено, что в ходе закупок сумма будет увеличена. Закупку проведет областной избирком по ФЗ-44.

Напомним, в общей смете на проведение выборов областной избирком зарезервировал часть денег (порядка 56 миллионов рублей) на непредвиденные расходы. Уже изначально предполагалось, что, возможно, придется закупать средства индивидуальной защиты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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