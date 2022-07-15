В Екатеринбурге ночью убрали часы Универсиады

В Екатеринбурге этой ночью демонтировали часы Универсиады. Около 10 вечера на Плотинку приехала техника, площадку огородили, отключили объект от сети и увезли. По информации «Нового дня», теперь часы передадут федеральному оргкомитету, там и будут решать, что с ними делать. В пресс-службе мэрии подтвердили, что город распоряжаться имуществом не будет. Пока место, где стояли часы, будет пустовать. Но если для какого-то события снова потребуется обратный отсчёт, администрация города будет рассматривать эту точку как приоритетную.

Часы Универсиады установили за 1000 дней до события, 11 ноября 2020 года. А после событий 24 февраля стало известно, что международные студенческие игры FISU в Екатеринбурге проводить не будет. Власти пообещали замену, все спортивные объекты должны достроить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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