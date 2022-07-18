На выборах губернатора Свердловской области будет организовано видеонаблюдение

На губернаторских выборах Свердловской области планируется организовать видеонаблюдение. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном избиркоме. Веб-камеры и видеорегистраторы будут установлены в большинстве участковых комиссий. Напомним, всего в области работают 2477 постоянных УИК, плюс ко дню голосования будет организовано несколько временных избирательных участков.

Во время губернаторской кампании 2017 года в Свердловской области также велось видеонаблюдение, но только в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Как ранее писал «Новый День», 11 сентября 2022 года в Свердловской области пройдут 55 избирательных кампаний. В 50 муниципалитетах жители будут избирать новые составы дум. В Зареченском сельском поселении пройдут выборы главы. В трех муниципалитетах назначены дополнительные выборы депутатов местных дум. Также на всей территории Свердловской области пройдут выборы губернатора региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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