Областной бюджет изменят из-за создания Академического районного избиркома

В областное законодательное собрание внесен законопроект о создании избиркома в новом районе Екатеринбурга – Академическом. В проекте документа говорится, что перечень территориальных избирательных комиссий Свердловской области необходимо дополнить строчкой «Академическая районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга». В пояснительной записке указано, что принятие закона потребует затрат из областного бюджета: в 2022 году – в размере 603 244 рубля; в 2023 году – в размере 3 971 981 рубль. Бюджетные ассигнования будут предусмотрены при очередном внесении изменений в областной бюджет на 2022 год и при планировании областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Закон вступит в силу с 1 ноября 2022 года.

Как уже сообщал «Новый День», ранее председатель облизбиркома Елена Клименко сообщила, что в Академическом будет создана собственная избирательная комиссия. По состоянию на 1 января 2022 года в Академическом районе проживало более 73 тысяч избирателей, на его территории действует 30 участковых избирательных комиссий, которые сейчас подчиняются Верх-Исетской и Ленинской РТИК. Администрация Екатеринбурга обратилась в областной избирком с просьбой создать Академический районный теризибирком. По мнению Клименко, процедура создания новой комиссии завершится не раньше, чем к концу текущего года. Добавим, что в 2023 году в Екатеринбурге состоятся очередные выборы депутатов городской думы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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