Формирование избиркома Академического района начнется в сентябре

Осталось совсем немного времени до начала приема предложений по персональному составу Академической районной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление принял сегодня областной избирком. Предложения по составу новой РТИК будут принимать от партий, общественных объединений и Екатеринбургской гордумы с 19 сентября по 18 октября. В течение 15 дней после того, как облизбирком назначит 11 членов комиссии, она соберется на первое заседание, и с этого дня начнется отсчет 5-летнего срока ее полномочий.

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Академическом районе проживало более 73 тысяч избирателей, на его территории действует 30 участковых избирательных комиссий, которые сейчас подчиняются Верх-Исетской и Ленинской РТИК. Администрация Екатеринбурга обратилась в областной избирком с просьбой создать Академический районный теризибирком, а ИКСО, в свою очередь, согласовала этот вопрос с ЦИК. Добавим, что в 2023 году в Екатеринбурге состоятся очередные выборы депутатов городской думы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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