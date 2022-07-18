Жители Екатеринбурга летом предпочитают ходить пешком, а не передвигаться на каком-либо транспорте. Об этом свидетельствуют данные опроса, который мэрия проводит через приложение «Активный Екатеринбург». Такой вариант выбрали 44% проголосовавших.

На втором месте вариант «на автомобиле» -17%. Общественный транспорт и велосипед пользуются равной популярностью – по 13%. Самокат выбрали 6 % ответивших на вопрос, метро оказалось летом наименее востребованным – 3%. Опрос ещё не завершён. Добавим, в Екатеринбурге хотят развивать подземную городскую электричку и наземное метро.

Екатеринбург, Марина Иванова

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