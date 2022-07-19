На местных выборах кандидатов выдвинули 8 партий

В муниципалитетах Свердловской области подходит к завершению выдвижение кандидатов в депутаты местных дум. Несмотря на то, что выборы по партийным спискам в городах давно отменили, в кампании намерены участвовать не только представители четырех старейших партий, но и новички, и даже внепарламентская оппозиция – правда, пока довольно скромно представленная.

Например, партия «Яблоко» на данный момент выдвинула только одного кандидата – в Сухом Логу. Руководитель реготделения Максим Петлин объяснил выбор города тем, что там имеется активная партийная ячейка, и ее председатель решил побороться за место в думе. Также одного кандидата пока выставила партия «Зеленые» – в Полевском. Партия «Гражданская инициатива» выставила по одному кандидату в трех муниципалитетах – Первоуральске, Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе.

Достаточно активно выдвигаются в территориях кандидаты от «Новых людей». Депутат заксо от этой партии Рант Агаджанян сообщил «Новому Дню», что «Новые люди» намерены участвовать в 16 муниципальных кампаниях. По данным теризбиркомов, уже заверены списки в Первоуральске (14 человек), в Серове (17 человек), в Сысерти (10 человек). Также, по словам Агаджаняна, партия поборется за места в думах Нижнего Тагила, Туринска, Тавды и ряда других территорий.

Партия «Справедливая Россия – за правду!» в этом году закрыла своими кандидатами 32 из 55 выборных муниципалитета. Правда, в некоторых число кандидатов существенно меньше, чем избирательных округов. Так произошло, например, в Нижнем Тагиле, где «справороссы» заключили союз с коммунистами и «поделили» округа, чтобы не дробить голоса протестного электората.

Кандидаты от КПРФ намерены участвовать практически во всех значимых кампаниях региона. Но уже на этапе выдвижения у них возникла проблема: Асбестовская ТИК отказалась заверить список их кандидатов. Завтра в ситуации будет разбираться областной избирком.

ЛДПР, несмотря на кризис, вызванный смертью Владимира Жириновского, собирается участвовать во всех местных выборах без исключения. «Закрыли кандидатами все 55 муниципалитетов», – сообщил «Новому Дню» руководитель реготделения Александр Каптюг.

И, по традиции, столько же кандидатов, сколько будет вакантных мандатов, выдвинет «Единая Россия». В исполкоме сообщили, что их будет 802.

Кроме того, в муниципальных выборах, в отличие от губернаторских, имеют право участвовать самовыдвиженцы, которым для регистрации нужно собрать подписи избирателей. Например, в Нижнем Тагиле таких кандидатов выдвинулось уже 17 человек, в Первоуральске – 31, в Асбесте – семь, в Серове – шесть.

Выдвижение кандидатов завершится через несколько дней.

Свердловская область, Евгения Вирачева

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