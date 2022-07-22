В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов на выборах всех уровней

Сегодня в 18:00 в Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов в губернаторы и в депутаты дум муниципальных образований.

На пост высшего должностного лица Свердловской области выдвинулось шесть кандидатов: Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – за правду»), Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Демин («Новые люди») и Иван Волков («Российский общенародный союз»). Четверо из них – Ивачев, Каптюг, Кузнецов и Демин – уже сдали в избирком необходимые для регистрации подписи муниципальных депутатов. Оставшиеся кандидаты должны сдать подписи не позднее 18:00 среды, 27 июля. На проверку подписных листов отводится 10 дней. Окончательный список зарегистрированных кандидатов в губернаторы станет известен к 5 августа.

Кроме того, закончилось выдвижение кандидатов для участия в 55 муниципальных кампаниях. Общее количество выдвиженцев станет известно через несколько дней. Пока известно, что своих кандидатов выдвинули 8 партий: ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», «Зеленые» и «Гражданская инициатива». Также в выборах будут участвовать самовыдвиженцы. Напомним, 11 сентября необходимо будет избрать более 800 муниципальных депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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