В Свердловской области начался подъем заболеваемости Covid-19

В Свердловской области на протяжении двух недель увеличивается число больных Covid-19. На сегодняшний день, 19 июля, в регионе зафиксировано 169 новых случаев (47 человек госпитализировано). Суточное количество заболевших значительно превышает число выздоровевших, что говорит о новом подъеме заболеваемости коронавирусом.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на 15 июля в Свердловской области полный курс вакцинации прошли почти 2,8 миллиона человек. Коллективный иммунитет составляет 15,3% от всего населения. Регион по-прежнему находится в красной зоне Covid-19, так как не соответствует критериям по охвату тестированием и занятости коек с ИВЛ.

Напомним, в России зарегистрированы первые случаи заражения новым и более заразным подвидом омикрон-штамма, который получил название «Кентавр», все заболевшие – в Москве. Госпитализированных среди заболевших нет. Ранее Роспотребнадзор предупредил о необходимости ревакцинации, так как с приближением осени возрастает риск появления новой волны пандемии. Отчасти это связано с тем, что большое количество уральцев поставили прививки осенью и зимой, и для них подходит срок повторной вакцинации. Медики по-прежнему рекомендуют прививаться от Covid-19 один раз в полгода.

Добавим, что в Екатеринбурге в некоторых торговых точках вновь действует масочный режим, но он носит исключительно добровольный характер. Маски носят кассиры, охранники и сотрудники магазинов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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